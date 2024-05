Fiorentina, la classifica conta: non solo la Conference, c’è la Coppa Italia

Tre partite da fare bene, poi la finale di Atene. In casa Fiorentina l’obiettivo è chiaro a cominciare da stasera. C’è un dato di fatto ormai matematico. Vincendo due delle quattro partite che restano in campionato (Monza, Napoli, Cagliari e Atalanta) la squadra di Italiano sarebbe matematicamente certa almeno dell’ottavo posto, quello che porterà a disputare la Conference League anche la prossima stagione. Una porticina europea da tenersi ben stretta, perché è vero che la Fiorentina può ambire ancora all’Europa League, ma pur dovendo disputare la finale di Atene non è per niente certa di un posto nelle prossime competizioni internazionali. E oggi per il club di Commisso è importante esserci dopo due anni di Conference che hanno portato introiti (certo, non quelli delle coppe più prestigiose, ma facendo il conto della serva siamo intorno ai 40 milioni di euro nel biennio), esperienza internazionale e crescita del gruppo squadra. Per questo la partita contro il Monza è importante, trasformerebbe quella di venerdì con il Napoli (che non pare agguerrito per un posto in Conference) in un primo match point. Le sfide contro Cagliari e Atalanta assumerebbero significato solo per guardare un po’ più in alto, ma bisognerebbe vincerle tutte e sperare in passi falsi altrui a cominciare dalla Lazio. Difficile. Nel concreto c’è un altro aspetto per il quale l’ottavo posto sarebbe importante: ovvero essere testa di serie nella prossima edizione della Coppa Italia. Non esserlo vorrebbe dire scendere in campo per gare ufficiali già a metà agosto e trovare sul proprio cammino una big anche agli ottavi. Stimoli dunque dovranno essercene a livello di squadra e pure sul piano individuale. Se i titolarissimi per la finale di Atene sono piuttosto scontati, qualcuno potrebbe provare a sovvertire le gerarchie ben comportandosi in queste tre gare di campionato. Lo riporta la Nazione.