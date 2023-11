Fiorentina-Juventus, la notte più lunga: il Franchi verso il tutto esaurito

Cresce l’attesa. Così come crescono i biglietti venduti per il big match di domenica sera contro la Juventus. Le cifre sono lievitate nel corso della settimana e sono destinate a crescere ancora. Sfondato nelle ultime ore il muro dei 35.000 attesi sugli spalti, che era un po’ il primo traguardo che si era prefissata la società. La quota è di quelle consistenti ed è già stato frantumato il record stagionale (32.100 spettatori in occasione di Fiorentina-Atalanta). Si andrà oltre, perché ci sono a disposizione ancora due giorni pieni di prevendita oltre all’intero match day. Il prossimo step è quello di raggiungere il dato dello scorso anno, quando per Fiorentina-Juventus arrivarono al ‘Franchi’ 36.550 tifosi. Per il passo che sta tenendo la prevendita, un passo assolutamente ben marcato, un obiettivo che nelle prossime ore dovrebbe essere facilmente alla portata. E proiettare così il match contro la Juve nelle super partite della stagione in corso. E non solo. Ormai i tagliandi in alcuni settori sono pressoché introvabili. La Curva Fiesole attende solo di essere dichiarata sold out, ma di fatto i biglietti sono esauriti. Lo riporta La Nazione.