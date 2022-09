Fiorentina-Juventus, cresce l’attesa: staccati 11mila tagliandi

E' la vigilia di Fiorentina-Juventus, gara in programma domani alle 15 al Franchi. Come scrive La Nazione, lo stadio sarà quello delle grandi occasioni malgrado l'orario non certo agevole. Il dato della biglietteria parla di circa 11mila tagliandi venduti, al momento, con la giornata di oggi e la mattina di domani per incrementare la cifra. Il tutto da sommare ai 21.325 abbonamenti sottoscritti. La quota complessiva dunque si aggira intorno alle 32mila presenze. Al fischio d’inizio sicuramente se ne potrà contare qualcuno in più. Anche perché per questa partita è stata istituita dalla Fiorentina una sola fase, quella della vendita libera. Non c’è stato nessun tipo di prelazione e dunque i tagliandi hanno avuto lo stesso prezzo per tutta la settimana. La Curva Fiesole risulta esaurita, così come il chiacchierato (dopo i diverbi con Spalletti di domenica) Parterre di Tribuna e il gemello Parterre di Maratona. Buoni numeri anche in Maratona.