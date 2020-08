Fiorentina-Juve, sfida sul mercato: due gli obiettivi in comune, rischio asta

La Juventus incrocia le lame del mercato con la Fiorentina. Così leggiamo su La Nazione, che scrive brevemente di come viola e bianconeri stiano lavorando sugli stessi obiettivi, in particolare Arkadiusz Milik in attacco e Rodrigo De Paul (SCHEDA) per il centrocampo. Il rischio? Naturalmente, quello che si scatenino aste al rialzo, uno scenario da evitare.

