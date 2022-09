Fiorentina-Juve e un duello… in serbo. Jovic sfida l’ex Vlahovic

Per Jovic quella con la Juve sarà una sfida importante anche per il duello con Vlahovic. Italiano chiede gol a lui e a Cabral

Redazione VN

Si avvicina sempre di più la gara fra Fiorentina e Juventus, mai banale dalle parti toscane. E la squadra di Italiano vuole prontamente riscattare il KO di Udine. Il Corriere Dello Sport - vista la difficoltà di gol - si sofferma sulle possibili scelte in attacco del tecnico Italiano: tre volte ha giocato Jovic e altrettante Cabral fra i titolari. Il favore, quindi, anche per alternanza, è quello per l'attaccante serbo, che dovrebbe tornare ad essere il prescelto.

Che duello

E mica per una partita qualsiasi. Per Jovic affrontare i bianconeri non avrà solo il valore particolare che la partita riveste, perché incrocerà il connazionale Dusan Vlahovic, anche con vista Serbia e Mondiale. Obiettivo non far rimpiangere il classe 2000 e dimostrare che la sua scelta è stata giusta in casa viola: in due parole, farlo dimenticare. Una scalata non semplice, vista anche l'attuale difficoltà della Fiorentina di andare a segno.

Trend da invertire

I tre 0-0 consecutivi, per certi versi, avevano anche lasciato un mezzo sorriso: uno era valso la qualificazione e un altro era servito per fermare il Napoli, ma la sconfitta di Udine ha messo a nudo il problema del gol. Sostituire Vlahovic non è facile, Jovic ha segnato subito all'esordio con la Cremonese, mentre Cabral ha segnato al Twente, ma poi basta. Nessun attaccante ha più segnato a un portiere avversario. E ora toccherà proprio a loro dare la svolta: Jovic ha fin qui segnato un gol in 271' giocati, che diventano 310' se aggiunti i minuti in Conference. Un po' poco, anche se le attenuanti della condizione fisica ancora non ottimale e l'inserimento in un calcio diverso non sono banali. E allora per Luka quella di domani diventa un'occasione davvero da non sbagliare.