Fiorentina, Italiano il migliore acquisto: che cambio di passo con il tecnico

Un Italiano alchimista reinventa una Fiorentina allo sbando. Adesso l'obiettivo non può che essere la continuità

La Fiorentina non poteva trovare soluzione migliore dopo quanto accaduto con Gattuso. Vincenzo Italiano ha ribaltato le sorti di una squadra allo sbando in soli cinque mesi. Calcisticamente parlando, la viola sembra completamente un'altra squadra, rispetto alla passata stagione. Per modo di giocare, per come credono i calciatori in quello che gli viene spiegato, per come esultano dopo un gol. Si stenta davvero a credere che la maggior parte della rosa è la stessa.