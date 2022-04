Fiorentina, Italiano ha due incognite: le ultime su Bonaventura e Odriozola

La Fiorentina ha due incognite in vista della sfida col Napoli: difficile poter recuperare dal 1' Bonaventura e Odriozola

Sono due le incognite in casa Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Napoli: Bonaventura e Odriozola. L'ex centrocampista del Milan, deve ancora smaltire la contusione al ginocchio rimediata contro il Bologna. In questo momento, a prevalere, è sicuramente la linea della prudenza, ma la sua assenza negli allenamenti di gruppo da tre settimane, fanno pensare che ci vorrà del tempo prima di rivederlo dal primo minuto. Come ricorda Il Corriere dello Sport, da qui al primo di maggio, la Fiorentina scenderà in campo per ben cinque volte (tra campionato e Coppa Italia): la gestione delle forze sarà un elemento fondamentale.