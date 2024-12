Fiorentina-Inter: sale l’entusiasmo viola. E per Commisso è il momento migliore

Il progresso viola

Adesso, dopo l'estate della mezza rivoluzione che pareva segnare l’avvio del periodo dell’incertezza, il percorso avviato pare soltanto all’inizio. Scelte mirate, l’identità di gioco, giovani del vivaio che vengono lanciati in prima squadra con grande soddisfazione (Comuzzo è il talento sul quale Spalletti punta in prospettiva) e la sensazione di potersela giocare a viso aperto e con umiltà contro una corazzata che lotta per ripetere il successo dell’anno scorso in campionato con uno sguardo alla Champions che rimane l’obiettivo da centrare per Simone Inzaghi e i suoi. E per la Fiorentina e Commisso è il momento migliore dall’inizio della sua presidenza, almeno in campionato.