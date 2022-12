Fiorentina, inizia la festa: Castrovilli la ciliegina sulla torta

Una serata perfetta per la Fiorentina e Firenze che aspettavano tutti con molta ansia, tra una pioggia di gol e un ritorno in campo che questa piazza poche volte ha bramato così tanto. Dopo ben 8 mesi Gaetano Castrovilli è tornato a calcare il rettangolo di gioco, in un clima perfetto visto la vittoria per 6-1 contro il Lugano. La ciliegina alla serata la mette proprio il numero 10 viola con un gol da antologia. Pallonetto di autentica classe sporcato anche dal difensore che ha chiuso i conti della partita e allo stesso tempo fatto dimenticare i lunghissimi 8 mesi per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Il centrocampista è tornato in campo per circa 15' nel ruolo di interno del 4-2-3-1 disegnato da Italiano. La sensazione è che da gennaio il fantasista pugliese possa veramente essere l'arma in più della Fiorentina per rimontare la classifica.