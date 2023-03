Fiorentina in Toscana? Castellani unica opzione. Che degrado tra gli impianti

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla possibilità di vedere la Fiorentina in Toscana in quei due anni di trasloco. L'unica opzione fattibile però è il Castellani di Empoli. Il resto degli impianti in Toscana hanno bisogno di interventi importanti. Per esempio, l’Arena Garibaldi di Pisa, dove la rivalità tra i sostenitori dei nerazzurri e della Fiorentina è forte. Lo stadio ha una capienza di 10 mila posti e alcune zone sono inagibili, tant’è che già il Pisa manifesta in serie B la necessità di ampliarlo. Stesso discorso per il "Franchi" di Siena, che al momento, non potrebbe ospitare una gara di Serie A. In più a Siena alcuni tifosi hanno già fatto presente con toni accesi ad amministrazione e società che la Fiorentina non è benvoluta. Livorno, Pistoia e Arezzo si trovano nell'esatta situazione degli altri impianti.