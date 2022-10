Fiorentina in ritardo, che ci sia due senza tre in campo. Jovic-Nico, a voi

Viola in ritardo, in Scozia come in Turchia, in Olanda e in classifica: è l'ora della svolta

Redazione VN

Il Corriere Fiorentino sottolinea la tendenza della Fiorentina a rimanere coinvolta in spiacevoli ritardi nelle giornate di vigilia delle trasferte europee: era successo in Olanda (40 minuti), a Istanbul (con un ritardo di oltre due ore sulla tabella di marcia) e, fedeli alla regola del non c’è due senza tre, si è ripetuto ieri. La speranza, si legge, è che non si ripeta sul campo quanto visto in Turchia. E nemmeno nei Paesi Bassi: uno 0-0, stasera, non basta.

Italiano si aggrappa a loro

Serviranno, sostiene il quotidiano giocatori come Nico Gonzalez e Luka Jovic. Sono loro, adesso, a doversi caricare sulle spalle il peso della squadra. Il problema è che Nico non gioca con continuità da una vita e, per questo, non ha i 90’ nelle gambe. Inizialmente, sarà l’ex Real a dover fare la differenza. Magari, giocando in un ruolo leggermente diverso: non centravanti ma, partendo da sinistra per poi accentrarsi, rifinitore. Un’idea, sulla quale Italiano sta lavorando.