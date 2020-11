Fiorentina in ribasso. Da gennaio la rosa viola si è svalutata di 16 milioni

Gioco balbettante, risulati deludenti e una classifica tutt’altro che promettente stanno progressivamente svalutando le “quote tecniche” della Fiorentina in questo avvio di stagione. Gara dopo gara il valore dei singoli calciatori sta scendendo, un passivo che il Corriere Fiorentino stima in 16 milioni di euro. La crisi d’identità e le ripetute delusioni si stanno ripercuotendo in maniera pesante e senza sosta da un anno a questa parte. Se con Montella si era evidenziata la crisi di risultati, dall’arrivo – ormai quasi un anno fa – di Beppe Iachini questo trend non ha invertito la rotta e solo la cessione di Federico Chiesa ha assicurato un rientro economico nei prossimi anni. Anche chi è arrivato nelle ultime sessioni di mercato non ha ripagato l’esborso economico sostenuto, e sta vedendo scendere inesorabilmente scendere le sue quotazioni.

DALL’INGHILTERRA: DUE BIG DI PREMIER SU MILENKOVIC, LA RICHIESTA VIOLA…