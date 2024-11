Fiorentina in Nazionale: tutti gli appuntamenti dei giocatori viola

Adesso la sosta. Archiviate le prime 12 partite di campionato, da oggi e per i prossimi giorni l’attualità, per alcuni giocatori viola, sarà legata agli impegni con le rispettive Nazionali. Partendo dall’Italia di Kean e Comuzzo — quest’ultimo alla prima convocazione della carriera — impegnata nelle sfide di Nations League contro Belgio e Francia, in programma il prossimo 14 e 17 novembre.

Appuntamento con l’Under 21, in vista di Euro 2025, per Bove e Kayode: i due giocatori viola sono stati convocati infatti per le due amichevoli contro Francia e Ucraina, mentre sono tre le partite di qualificazione all’Europeo Under 19 in cui sarà impegnato Martinelli. A proposito di Nations League, anche Robin Gosens sarà chiamato in causa con la sua Germania. Infine, torna in Nazionale Amir Richardson, per due partite di qualificazione verso la Coppa d’Africa con il Marocco. Resterà a Firenze invece Kouame. Lo riporta il Corriere Fiorentino.