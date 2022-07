Fiorentina in grande stile: Jovic e Sottil anima e gol con il Trento

Nella giornata di ieri, venerdì 22 luglio, la Fiorentina ha svolto la sua penultima amichevole di questo ritiro di Moena. Questa volta l'avversario era il Trento, superato dai viola per un 4-1 finale. Nelle file della squadra di Vincenzo Italiano, due giocatori in particolare sembravano essere scatenati: il neo acquisto Luka Jovic e Riccardo Sottil. Ad andare a segno, oltre alla doppietta del figlio d'arte e la rete dell'attaccante serbo, non perde tempo nemmeno Zurkowski, che dopo solamente tre minuti di gioco. Come scrive il Corriere dello Sport, buone notizie dunque per il tecnico siciliano, che non avendo a disposizione Nico Gonzalez (ancora alle prese con dei problemi alla cervicale), ha scoperto un Sottil in grande forma e voglia di spaccare il mondo.