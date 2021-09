Fiorentina in Friuli senza Nico. Italiano può lanciare un tridente inedito

Senza l'argentino, Italiano potrebbe lanciare un terzetto ancora mai visto dal primo minuto

Nel Corriere dello Sport in edicola oggi troviamo un interessante spunto di formazione relativo alla Fiorentina. I gigliati affronteranno l'Udinese in trasferta senza lo squalificato Nico Gonzalez, uno dei più positivi in questo inizio stagione. Italiano dovrà dunque inventarsi il tridente d'attacco che sfiderà Nuytinck e soci. Possibile che la scelta ricada su Sottil, per sostituire l'argentino, con Vlahovic al centro e Callejon a destra. Ma non è da escludere anche la possibilità che scenda in campo un ritrovato Saponara al posto del campione della Coppa America. In questo caso si tratterebbe di un tridente inedito.