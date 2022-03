Fiorentina in frenata: Roma e Lazio scappano via

La Fiorentina deve vincere il complicato derby dell'Appennino contro il Bologna domenica prossima

"Sarebbe potuto essere per la vincente un trampolino per l’Europa, invece la sfida del Franchi tra Fiorentina e Verona si trasforma in una frenata in classifica per entrambe, specie dopo l’allungo delle due squadre romane, vincenti in questo turno di campionato. La Lazio ha adesso tre lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina, la Roma ben quattro: è vero, i viola hanno ancora da recuperare una partita (con l’Udinese), ma il pari, a conti fatti, non serve a nessuno. Ecco perché, per Vincenzo Italiano, ritrovare la vittoria domenica prossima, nel complicatissimo “derby dell’Appennino” col Bologna rischia di diventare decisivo per continuare a cullare il sogno di lottare per una qualificazione internazionale. La squadra di Tudor, invece, tra sette giorni ospiterà il Napoli: servirà più verve, perché di fatto ieri, dopo un tempo, i gialloblù sono calati.