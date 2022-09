Fiorentina in emergenza, Italiano grida aiuto: “Pochi allenamenti”

Svelato l'arcano motivo per il quale Vincenzo Italiano, nella sfida con l'Udinese, ha cambiato ben 9 giocatori. Tra campionato e Conference League, la squadra viola è quella che ha giocato il maggior numero di partite in Serie A, rendendo il calendario sempre più fitto. C'è però un problema. La Fiorentina per poter tenere in mano tutti gli obiettivi a disposizione ha bisogno di giocare come nella passata stagione: proponendo un gioco offensivo, con il ritmo sempre elevato, con i giocatori che devono andare a mille all'ora. Come scrive la Repubblica, qui il tema diventa un altro. I viola, per dare seguito alla propria filosofia , hanno bisogno di interpreti sempre freschi, al top di condizione sia a livello mentale che fisico. Per questo uno dei segreti di Italiano è quello di saper coinvolgere tutti gli elementi a disposizione nella rosa.