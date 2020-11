Fiorentina, in coppa per ritrovare il sorriso

“Più che contro l’Udinese, la Fiorentina dovrà lottare contro se stessa e i suoi fantasmi”. Così La Nazione esordisce riguardo al match della Dacia Arena che può regalare ai viola la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Sul quotidiano si sottolinea come le qualità ci siano, ma il circolo vizioso di dubbi e titubanze ha impedito finora ai calciatori di esprimere le proprie qualità. Basta poco per riaccendere la scintilla, e la partita di coppa può essere la scintilla giusta per dare quella consapevolezza smarrita. Niente bellezza, Prandelli punta sulla concretezza: e lo farà affidandosi a Cutrone, oggi assistito da Kouamé. Un tandem inedito, viste le assenze di Callejon, Ribery e Bonaventura che torneranno a San Siro.

SCONCERTI PERENTORIO: “SQUADRA SENZ’ANIMA, E’ COSI’ DA TRE ANNI”