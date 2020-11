Sconcerti perentorio: “Squadra senz’anima, è così da tre anni”. E su Amrabat…

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio toccando vari temi inerenti alla nostra Serie A, tra cui ovviamente anche la Fiorentina:

A Firenze sono ormai tre anni che vediamo il nulla calcisticamente parlando, abbiamo una squadra senz’anima e senza personalità. Certe considerazioni dovevano esser fatte prima, sia su questo gruppo che su alcuni giocatori, Iachini non è un matto ed è stato messo in mezzo. Qualcuno mi spieghi che giocatore è Kouamé, perché Vlahovic e Castrovilli non rendono… Amrabat? E’ un numero due, dà il meglio di sé con un grande giocatore accanto, un po’ come faceva Merlo con De Sisti.