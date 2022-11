Fiorentina: in cinque possono lasciare a gennaio

Il CorSport-Stadio si sofferma sul prossimo mercato e avverte che c'è da rispettare la lista dei 25 da presentare a fine sessione. In tal senso sono cinque i giocatori che da inizio 2023 saranno quasi certamente chiamati a cercare una nuova destinazione: pochi dubbi su Zurkowski e Maleh, valide pedine di scambio per eventuali affari in entrata che riguardino elementi seguiti dai viola (su tutti Sabiri della Sampdoria) ma anche Gollini, Benassi e Ranieri sono destinati a cambiare aria non appena partirà la sessione di calciomercato.