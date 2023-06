Fiorentina, il vero tifo sarà fuori: l’organizzazione per la finale di Praga

Due enormi fan zone, distanti luna dall'altra e che potranno ospitare migliaia di tifosi. La Uefa sta lavorando per allestire le aree dedicate ai sostenitori di Fiorentina e West Ham in arrivo a Praga. Al di là dei pochi fortunati che potranno accedere all'Eden Arena (5.780 per parte) ci sarà da gestire un maxi afflusso di sostenitori senza biglietto. L'appello della Fiesole sarà raccolto da diverse persone. La polizia locale è stata chiara da subito: meglio avere le due tifoserie distinte in luoghi a loro dedicati, piuttosto che vedersi spuntare gruppetti in ogni angolo della città. Ancora ignoti i dettagli persino per le associazioni organizzate, ma si sa già che la maxi area sarà divisa in due parti. La prima adibita a parcheggio (per entrarci sarà necessario iscriversi al sito della Uefa e richiedere (un pass). Tutti i mezzi in arrivo da Firenze saranno indirizzati li: bus, van e auto private formeranno una sorta di carovana. C'è chi viaggerà la notte e chi partirà all'alba mettendo in con. to circa dieci ore di viaggio. Chi ha potuto scegliere l'aereo arriverà alla fan zone con i mezzi pubblici. Lo sottolinea La Nazione.