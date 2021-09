Fiorentina, una vittoria “diversa”. Italiano sa anche cambiare abito

In molti descrivono Italiano come innamorato di un solo tipo di calcio e incapace, di cambiare abito. Non è così, evidentemente...

Redazione VN

La Fiorentina vince anche a Udine e si pianta lassù, a quota 12, al quinto posto e in mezzo a quelle che lottano per un posto in Europa. La terza vittoria di fila che lascia da parte per una volta il calcio spettacolo, ma che vale ore. Forse è soprattutto da domeniche come queste che si capisce che il vento è cambiato e che, davvero, si può pensare a qualcosa di importante, scrive il Corriere Fiorentino. Uno 0-1 vecchia maniera insomma che, tra l’altro, porta con sé un’altra (splendida) notizia. Per la prima volta infatti, la Fiorentina è riuscita a mantenere inviolata la porta. Merito di Dragowski, decisivo nel secondo tempo, e di una difesa meno alta e «moderna» del solito, ma certamente più cattiva.

Lo stesso giornale parla anche di Vincenzo Italiano. Uno che in molti descrivono come innamorato di un solo tipo di calcio e incapace, quando necessario, di cambiare abito. Non è così, evidentemente, e anche per lui questo successo rappresenta probabilmente un altro salto di qualità. Perché rinnegare le proprie convinzioni, anche se solo per 45’, non è peccato ma, semmai, sintomo di intelligenza. Ha letto la partita, il mister, e ha capito che stavolta la vittoria passava attraverso altre qualità: cattiveria, e concretezza.