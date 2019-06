Fiorentina, il tesoretto da Biraghi e Simeone. Lafont può restare

Il mercato in entrata potrebbe “prosciugare” le casse viola (LEGGI QUI) ma come riporta La Nazione in edicola stamani ci sono alcuni giocatori della rosa viola che potrebbero servire per finanziare le trattative in entrata. Due di questi sono Biraghi e Simeone: il primo è nel mirino del Torino, il secondo è diviso tra Sassuolo e Verona.

Lafont invece merita un capitolo a parte: Montella potrebbe anche dare il suo “sì” alla permanenza del francese, ma vorrebbe affiancargli un portiere d’esperienza che risponde all’identikit di Viviano. Pradè punta a riportare l’ex e tifoso viola a Firenze dallo Sporting dopo gli ultimi sei mesi in prestito alla Spal.