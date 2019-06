Lazzari-Inglese obiettivi concreti. Servono 45 milioni

Si tratta con Spal e Napoli. Perché la Fiorentina ha nel mirino Manuel Lazzari, esterno “puro” che Montella vorrebbe schierare nella nuova Fiorentina alla Cuadrado o alla Joaquin, e Roberto Inglese, prima scelta per avviare la ricostruzione del reparto offensivo. I viola puntano ad arrivare intanto ad un accordo verbale, perché dal punto di vista finanziario per questa doppia operazione serviranno non meno di 45 milioni da versare alle due società proprietarie dei cartellini. Soldi che arriveranno in parte dalle cessioni alla quale Pradè sta già lavorando. Lo riporta La Nazione.