Fiorentina, il segreto sta nella testa: il precedente con il Braga come monito

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul momento della Fiorentina. Questa sera la squadra di Italiano è chiamata a riconfermarsi nuovamente dopo l'ottimo risultato dell'andata. La finale si avvicina sempre di più e la Viola deve sfruttare quella forza necessaria anche per raggiungere successi in Coppa Italia. Qui però, siamo in un turno indietro e ciò che successe con il Braga deve fungere da monito alla squadra. Certo, il momento era ben diverso però la Fiorentina non dovrà assolutamente sottovalutare l'avversario e centrare un'altra splendida vittoria. Dopodiché, si penserà alla semifinale.