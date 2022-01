Fiorentina, il riscatto passa da Ikonè: forza e talento per tornare a vincere

La Fiorentina va a caccia del riscatto dopo la sconfitta di Torino. L'uomo su cui punta Italiano per la rinascita viola si chiama Ikonè

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno francese sembra ormai destinato al debutto dal 1' minuto. Dopo un esordio tutt'altro che semplice e felice, toccherà a lui riportare la Fiorentina alla vittoria e far sorridere i suoi nuovi tifosi per la prima volta. Impegno e costanza, cose che Italiano ha notato subito e che ha intenzioni di premiare. Giovedì, complice anche la disastrosa prestazione di Callejon contro i Granada, Ikonè affiancherà Vlahovic e Gonzalez per regalare un briciolo d'imprevedibilità all'attacco viola. Spalletti sicuramente avrà studiato tutte le sue gare al Lille ma ciò non dovrà essere un problema per un talento come la freccia francese. La Fiorentina ha voglia di riscatto e vedremo se a riportarla in alto sarà proprio Ikonè.