FOTO – Ikoné promette riscatto: “Ci rifaremo”

Jonathan Ikoné non si dà per vinto: il francese vuol subito voltare pagina dopo la prima in viola, con la brutta sconfitta di Torino

Redazione VN

Jonathan Ikoné ha esordito ieri con la maglia viola indosso. Una prima da dimenticare in fretta per la Fiorentina e per lo stesso Jorko. Il classe '98 transalpino ha voluto caricarsi sul proprio profilo Instagram, con la promessa di rifarsi presto in campo.