Fiorentina, il punto debole è in attacco. Qui ci vuole Ribery

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attacco viola numeri alla mano è il secondo peggiore di tutta la Serie A (meglio solo del Parma) con 21 reti in altrettante partite. Sette messe a segno proprio da Vlahovic che alla Samp è riuscito a segnare anche nella gara d’andata. Restando sui precedenti, un anno fa il 16 febbraio 2020 i gigliati passeggiavano in casa dei blucerchiati. Finì 5-1 per la Viola di Iachini grazie anche alle doppiette di Vlahovic e Chiesa, era un altro mondo. Tornando al presente, per affrontare al meglio le prossime sfide sarà fondamentale il recupero di Ribery dopo i fastidi muscolari. Questa Fiorentina ha bisogno di avere FR7 in campo al massimo delle proprie potenzialità. Eysseric non convince quasi mai, Kokorin non è ancora pronto e Kouame vive una fase complicatissima, ben lontano dallo sfruttare interamente il proprio potenziale.

Lanna: “Ci si aspettava di più dalla Fiorentina, il solo Vlahovic davanti non basta”