Lanna: “Ci si aspettava di più dalla Fiorentina, il solo Vlahovic davanti non basta”

Marco Lanna, ex difensore della Sampdoria tra le altre, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Ranieri ha giovato molto alla panchina della Sampdoria, e la rosa mi sembra molto ben attrezzata. Forse manca qualcosa sulla fascia sinistra, ma tutti i ruoli sono coperti. La Samp sta facendo un buon campionato ma deve stare attenta, perchè dietro sicuramente torneranno a fare un buon campionato, Torino e Fiorentina sicuramente. Quest’anno capire chi retrocederà sarà meno semplice del solito. Fiorentina? Sicuramente ci si aspettava di più, Callejon non sta facendo quello che ci si aspettava e il solo Vlahovic non basta. Ribery quando è in campo si sente, ma è stato spesso fuori”.