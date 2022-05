Fiorentina, il piano di Italiano: pronto il muro Milenkovic-Igor

Vincenzo Italiano studia il modo per limitare al massimo le qualità di Abraham: verso la conferma la coppia Milenkovic-Igor

Vincenzo Italiano prepara il piano per limitare il più possibile le occasione per Tammy Abraham. Il tecnico della Fiorentina infatti, avrebbe scelto di confermare la solidità della coppia Milenkovic-Igor . Però, oltre ad un grande lavoro dei difensori, sarà fondamentale anche quello dei mediani. L'andata si è svolta alla prima giornata di campionato, quasi un altro campionato verrebbe da dire, visti i i tanti mesi trascorsi. Come scrive Il Corriere dello Sport, sarà importante evitare le cosiddette biche difensive, quindi determinanti saranno i raddoppi degli esterni e il supporto costante dei centrocampisti.

La concentrazione sarà un'arma fondamentale, per limitare il più possibile la qualità dei giallorossi e rispondere con la stessa rabbia in zona offensiva. Come letto dall'elenco dei convocati, mancheranno sia Odriozola che Sottil, il secondo per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. L'unico vero e proprio ballottaggio è in attacco, dove però Saponara è visto in vantaggio su Ikoné per affiancare Cabral e Nico.