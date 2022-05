Igor, l’agente: “A Firenze sta bene. Ancora nessun contatto per il rinnovo”

L'agente di Igor, Marcelo Mascagni, ha parlato della stagione del suo assistito e del rinnovo di contratto su cui lavoreranno in estate

Marcelo Mascagni, agente di Igor, è intervenuto su RTV38, durante il programma Viola, dove ha parlato della stagione del suo assistito: "Dopo l'errore Commisso chiamò Igor per consolarlo. È stato molto gentile e gli ha fatto capire che quest'anno è cresciuto molto. Adesso a Firenze è molto felice, prima non lo era perché non giocava (ride n.d.r)".