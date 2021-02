Fiorentina, il limite è in panchina: così si buttano via prove decenti

La Repubblica classifica come ingiusta la sconfitta di Marassi. Benedetto Ferrara, nel suo articolo, riconosce i progressi nel gioco e ammette la sfortuna, ma anche il fatto che Ranieri aveva a disposizione armi migliori rispetto a Prandelli. Che comunque non ha agito prima dell’81’, con un Callejon ricordo sfocato del talento che fu. Montiel non ha il fisico nemmeno per giocare 20 minuti al posto di un irrilevante Kouamé, Kokorin non ha la gamba nemmeno per dieci minuti di calcio. Senza l’apporto della panchina, il rischio è quello di buttare via anche delle prestazioni decenti, com’è avvenuto a Genova. La vittoria della Sampdoria è dunque stata tale anche sotto il punto di vista della programmazione sportiva, vista la qualità dei cambi di Ranieri. Infine, aspettiamo fine stagione a dare giudizi su Dragowski, che magri non sarà ancora un fenomeno, ma di certo non è scarso.