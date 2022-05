Fiorentina, il grande sogno Europa: per Italiano e molti altri la prima volta

Fiorentina, c'è voglia di raggiungere l'Europa a tutti i costi: per molti sarebbe la prima volta, anche per Vincenzo Italiano

La Fiorentina, nelle ultime due sfide di campionato, si giocherà un traguardo di grande importanza, che manca da fin troppo tempo in una città come Firenze, l'Europa. Raggiungere questo tipo di traguardo permetterebbe alla dirigenza di andare alla ricerca di giocatori di un certo calibro, rendendo la piazza fiorentina decisamente appetitosa per costruirsi un futuro. Sono molti i calciatori nella rosa della Fiorentina che non hanno ancora mai disputato una sfida in una competizione europea, eppure in molti hanno anche già vinto delle coppe importanti.