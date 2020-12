Fiorentina, i due giorni di riposo accendono la polemica

Inizierà solo domani la preparazione della Fiorentina al match contro il Genoa al Franchi. La classifica parla chiaro, inutile evitare la realtà, sarà uno scontro salvezza. Domani alle 11 la truppa di Prandelli si ritroverà ai campini dopo 48 ore di riposo. Scelta che, secondo La Nazione, ha fatto storcere il naso a molti in città, alcuni tifosi avrebbero preferito altre scelte da parte di Prandelli dopo la sconfitta di Milano. Tuttavia i motivi di questa scelta possono essere spiegati in una necessità da parte della Fiorentina di tirare il fiato. Il turno infrasettimanale di Coppa Italia, seguito dal match di Milano, possono aver esaurito le energie fisiche e mentali di molti giocatori. Da questo momento in poi il calendario si intensifica ed ogni partita sarà di estrema importanza per non precipitare nel baratro, ad iniziare dalla sfida di lunedì contro il Grifone.

