Bucciantini: “Non sposerò mai un progetto legato a Callejon e Ribery”

Intervenuto a Radio Toscana, il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, ha parlato del difficile momento della Fiorentina:

La Fiorentina non sale di tono quando la partita lo richiede. La squadra ha ritmo, ma non intensità. La priorità è sistemare il discorso salvezza, poi la Fiorentina potrà pensare a far crescere i giocatori. Non sposerò mai un progetto legato a Ribery e a Callejon, ma adesso non si può fare altrimenti.