Fiorentina, il gioco coraggioso di mister Italiano ripaga

Terza vittoria di fila per la Fiorentina e quinta consecutiva in casa. I viola travolgono la Salernitana grazie allo straripante Vlahovic e al fantastico gioco di Vincenzo Italiano. Sono 15 i gol in campionato dell'attaccante serbo. I tifosi lo applaudono, anche sapendo che non rinnoverà, ma è un enorme esempio di professionalità. Ormai da tempo si è trasformato in trascinatore della Fiorentina e, come scrive il Corriere della Sera, con il cuore grande, a fine partita va sotto la tribuna a regalare la maglietta ad un piccolo tifoso viola. I viola sono quinti in solitaria, grazie al pareggio dei bianconeri a Venezia. Italiano a fine partita ha detto chiaramente che adesso è vietato staccare la spina e che c'è la voglia di mantenere questa classifica.