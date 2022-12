Fiorentina, il futuro si chiama Amrabat: il piano della società

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Amrabat. Il centrocampista viola ormai, non stupisce più nessuno e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo motivo la società viola vuole creare un forte scudo intorno al giocatore, in grado di respingere le rischiste delle big. Liverpool e Siviglia bussano alla porta, ma la Fiorentina non risponde. Il contratto scade nel 2024 e l'opzione di rinnovo autmatyico per una nno verrà subito esercitata. Pochi dubbi, il futuro si chiama Sofyan Amrabat.