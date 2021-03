Fiorentina, il futuro è lontano. Testa al presente per evitare brutte sorprese

Chi si aspettava un finale di stagione sereno, con la salvezza ormai acquisita e una programmazione assoluta protagonista dello scenario futuro, deve mettersi a sedere, distendere le gambe e portare ancora un po’ di pazienza. Non è questo il momento. La classifica della Fiorentina, reduce dalla sconfitta a Udine e chiamata a un pronto riscatto questa sera al Franchi contro la Roma, non permette di pensare che al presente.

Può accadere di tutto, specie in questo campionato che senza tifosi e il loro umore in presenza, dal vivo, con tutte le implicazioni del caso, è davvero imprevedibile. La classifica non può rasserenare l’ambiente, tantomeno la proprietà che dopo la sconfitta di Udine ha preteso molto di più dalla squadra. Perdere ci può stare ma giocare al ribasso e accontentarsi, osserva Repubblica in edicola oggi, certo non si può accettare.

