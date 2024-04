Fiorentina, il futuro è adesso: tutto in una settimana

"Il futuro è adesso. Tutto in meno di una settimana. Questa sera (ore 18,45 al Franchi) il ritorno dei quarti di Conference League contro il Viktoria Plzen dove la squadra di Vincenzo Italiano ripartirà dallo 0- 0 ottenuto alla Doosan Arena. Tra sei giorni, invece, il ritorno della semifinale di Coppa Italia in casa dell’Atalanta per continuare a sognare in grande come accaduto esattamente un anno fa. Le due finali raggiunte, quei trofei tanto desiderati e soltanto sfiorati, la voglia di riprovarci. Gli occhi ad Atene e Roma, le due Capitali e sedi delle finali alle quali Italiano e la sua Fiorentina adesso puntano nel momento decisivo della stagione. A partire da stasera, il crocevia europeo. Un unico risultato a disposizione e la certezza di trovarsi di fronte una squadra, quella ceca, che si compatterà dietro la linea del pallone per provare a non incassare e a sfruttare al meglio le occasioni che cercheranno di costruire in ripartenza. Per la Fiorentina, invece, il canovaccio sarà quello di creare, attaccare, ricercare la rete della vittoria. Come all’andata, con alcune varianti però".