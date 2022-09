Fiorentina, il differenziale non torna. Ma in difesa meglio di un anno fa

La Repubblica di oggi riporta alcuni dati relativi allo stato dell'arte della Fiorentina nella stagione 2022-2023, evidenziando il momento di difficoltà della squadra di mister Vincenzo Italiano. I numeri infatti dicono che i viola sono, tra le venti squadre di Serie A, quelli che hanno meno punti rispetto a un anno fa alla sesta giornata. La stagione scorsa i gigliati avevano raccolto 12 punti nelle prime sei partite del campionato, frutto di quattro vittorie e due sconfitte, raggiungendo la quinta piazza in classifica, mentre quest’anno il bottino è magro al momento, con 6 punti e ben sei lunghezze in meno rispetto all’avvio convincente nella stagione 2021-2022. Chiaramente in ciò può aver influito il fattore Conference League ed i molti, troppi impegni che dovrà affrontare la squadra: nei primi tre mesi di stagione la Fiorentina sarà, infatti, la squadra che giocherà di più in Italia: 23 partite, 15 di campionato, 6 della fase a girone più le due partite del play-off contro il Twente. I 9 gol dello scorso anno dopo sei partite rapportati ai soli 5 di questo sinora, di cui 3 realizzati nella prima partita contro la Cremonese (unica vittoria in campionato) non esaltano di certo però, e fra le reti segnate solo quelle di Jovic al debutto e Kouamé con la Juventus sono state quelle refertate dagli attaccanti, in quello stesso reparto che l’anno scorso contava in questo periodo 4 gol di Vlahovic, 1 di Saponara, Sottil e Gonzalez. Guardando ai dati positivi, invece, la Fiorentina in questo avvio di stagione ha migliorato per quanto concerne le reti subite. L'anno scorso di questi tempi i viola erano stati bucati 9 volte, contro i 6 gol incassati ad ora nella Serie A 2022-2023.