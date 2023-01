Fiorentina, il caso attaccanti: dubbi sulle punte. Si monitora un centravanti

Cabral e Jovic non convincono la Fiorentina. Ecco che la società viola è pronta a intervenire con un nuovo attaccante

La Nazione si sofferma sul mercato in entrata della Fiorentina. La società viola non è convinta dai suoi attaccanti, alle prese con problemi fisici. Per Cabral sono arrivati vari sondaggi, mentre la condizione contrattuale su Jovic potrebbe aprire scenari lontani da Firenze.