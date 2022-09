Fiorentina, il cambiamento parte dal centro: il nuovo centrocampo viola

"Non cambia mai sistema di gioco". Questa è stata una delle critiche più ricorrenti nei confronti di Vincenzo Italiano nel periodo "no" di questa Fiorentina . Il suo 4-3-3, seguito come un mantra infallibile, ha iniziato a scricchiolare e il bisogno di cambiare diventava sempre più evidente.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla fine Italiano ha cambiato e il match contro il Verona ne è la prova. Sotto la lente d'ingrandimento c'è il centrocampo viola, che ha subito un netto restyling. Infatti, Italiano ha schierato il solito Amrabat al centro con Mandragora al suo fianco. Questa volta però, Barak ha ricoperto un ruolo più avanzato, congeniale in futuro anche a Bonaventura e Ikonè. Come con Torreira, l'ex Spezia ha trovato nel centrocampo il punto fondamentale per dare inizio al cambiamento. Una scelta volta a far trovare a questa squadra nuove energie per ripartire e tornare a sognare.