Fiorentina, il calendario è equilibrato. Le urne hanno sorriso, c’è un possibile vantaggio

Può essere soddisfatta la Fiorentina, che, secondo La Nazione, ha avuto calendari più ostici nel corso della sua storia. “Equilibrio” è la parola che viene in mente, perché non ci sono impegni ravvicinati contro le grandi, e alti e bassi si alternano con regolarità. A proposito delle big, nel girone d’andata saranno affrontate tutte in trasferta, cosa che può essere un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo: la speranza è che il girone di ritorno possa vedere una riapertura anche solo parziale al pubblico. Iachini ha mantenuto la calma, sottolineando l’importanza di farsi trovare pronti.

DI MARZIO: “CHIESA NON PARTE PER MENO DI 60 MILIONI”