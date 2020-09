Di Marzio: “Chiesa non parte per meno di 60 milioni. L’estero non lo entusiasma”

Federico Chiesa è il nome attorno al quale più di tutti gli altri ruota il mercato della Fiorentina. Nel corso della trasmissione di calciomercato in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio è intervenuto per fare chiarezza sulla situazione relativa al gioiello viola: “In questo momento c’è una crisi economica del mercato che non permette di fare offerte del valore di giocatori come Chiesa. La richiesta iniziale era intorno ai 90 milioni di euro, poi certo si può anche scendere, ma a 70, 60, non 40. All’estero credo il giocatore non abbia tanto entusiasmo per andare. Si è parlato del Milan ma non ci risultano contatti né tra società né tra intermediari”.