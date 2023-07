Fiorentina, il caldo è un nemico: si inizia presto e si finisce tardi

Anche la Fiorentina inizia presto (9) e finisce tardi (18,30 il via alla seconda seduta): al Viola Park, comunque, ci sono 2-3 gradi in meno rispetto a Firenze.

Il Torino già la settimana scorsa ha iniziato ad allenarsi alle 9. L’Atalanta sta meglio a Clusone rispetto a Zingonia e comunque scende in campo alle 9,30 e alle 17-17,30. Anche la Fiorentina inizia presto (9) e finisce tardi (18,30 il via alla seconda seduta): al Viola Park, comunque, ci sono 2-3 gradi in meno rispetto a Firenze. Nulla in confronto alla pioggia autunnale che ieri ha bagnato l’allenamento pomeridiano della Lazio ad Auronzo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.