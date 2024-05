CorSport: “Italiano non è l’alternativa a Motta, ma l’inizio di una nuova era”

L'attuale tecnico del Bologna ThiagoMotta non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Un incontro con la società è stato fissato, ma soltanto a fine campionato. Intanto il Bologna lunedì sera sfiderà la Juventus che vuole a tutti i costi il tecnico italo-brasiliano sulla panchina bianconera. Il Bologna in caso di addio non vuole farsi cogliere impreparato, e monitora Vincenzo Italiano: il tecnico che ha riportato la Fiorentina in Europa. Non si tratta di un’alternativa, Italiano è un altro progetto, nuovo, con idee da scoprire e valutare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.