Fiorentina, il 2000 non piace: il mercato parla chiaro

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un dato della gestione del mercato della Fiorentina. Infatti, negli ultimi due anni, non sono stati acquistati giocatori nati dal 2000 in poi, zero. Ovviamente profili come Cabral, Ikoné, Mandragora e Gollini non sono considerati vecchi, ma nessuno di questi è o era under 23. Elemento importante, perchè garantirebbe più liberta all'interno della lista. Non per nulla, la Fiorentina è l'unica squadra in Serie A a non aver schierato nessun giocatore nato dal 2000 in poi.