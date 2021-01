Fiorentina, ieri il confronto tra Prandelli e la squadra. Con il Crotone sarà una battaglia psicologica

C’è da salvarsi e ancor prima da salvare la faccia. Una situazione da affrontate con decisione, perché ci sono il campo ed una maglia da onorare e ci sono dei professionisti che con l’orgoglio devono tirarsi fuori da una situazione critica in cui la classifica non è neanche l’aspetto peggiore. Ieri, secondo quanto riportato dall’edizione di oggi di Stadio, c’è stato un confronto lungo e serrato all’interno del centro sportivo della Fiorentina fra Prandelli e i calciatori. L’allenatore, alla ripresa degli allenamenti, ha guardato negli occhi i suoi giocatori che sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità e chiamati a una reazione immediata dopo il 6-0 di Napoli. Avanti uniti, consapevoli di essere tutti sotto esame, cercando di rialzare in fretta la testa contro il Crotone sabato prossimo. La notturna al Franchi è uno scontro diretto per la salvezza, ma ha già il sapore di una battaglia psicologica. C’è da ritrovare fiducia. Dal segreto dello spogliatoio fino all’esterno il messaggio che passa è questo: rialziamoci ognuno con le proprie forze e le proprie potenzialità. Zero alibi.