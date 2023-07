“Fiorentina, i soldi ci sono!”. Nzola, Dia, Zapata e Dominguez. Si parte!

In difesa piacciono Sutalo (Dinamo Zagabria) e Murillo (Corinthians). Per il centrocampo il desiderio di sempre è Dominguez del Bologna.

La Fiorentina organizza il mercato in entrata. I nomi si conoscono già: in attacco si cerca Nzola, fortemente voluto da Italiano, o Zapatama torna d’attualità anche Diavisto che i soldi ci sono. In porta la scelta è stata fatta: Auderodella Samp. In difesa piacciono Sutalo(Dinamo Zagabria) e Murillo(Corinthians). Per il centrocampo il desiderio di sempre è Dominguezdel Bologna. Con tanti soldi nel portafoglio sarà più facile raggiungere gli obiettivi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.