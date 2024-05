Fiorentina, i biglietti sono 9 mila: adesso si cercano voli e traghetti

Sale la febbre per la finale di Atene dove saranno almeno 9 mila i tifosi della Fiorentina pronti a sostenere la squadra di Italiano. Nelle ultime 48 ore di vendita libera, domani si chiuderanno le prenotazioni alle 17, saranno ancora in tanti a cercare un tagliando per l’Aek Arena, lo stadio denominato anche Agia Sophia nel sobborgo nord-occidentale di Nea Filadelfia dove si giocherà la partita, poi l’attesa si sposterà sull’app ufficiale della Uefa che invierà i biglietti a tutti coloro che hanno acquistato il codice. Scongiurato il rischio che alcuni tifosi greci, o di Cipro, si siano accaparrati alcuni tagliandi sottoscrivendo la Inviola card, necessaria per l’acquisto dei titoli d’accesso allo stadio, la tifoseria è pronta a muoversi in massa al seguito della squadra (che probabilmente partirà lunedì prossimo per la Grecia). E mentre le associazioni del tifo lottano contro il tempo per l’organizzazione dei voli charter, almeno 12 quelli già allestiti, c’è anche chi sta programmando tratte alternative. Complici i costi dei voli di linea molti stanno progettando di arrivare ad Atene con itinerari diversi, affrontando quasi 1.500 chilometri su quattro ruote e imbarcandosi tra Ancona o Brindisi per poi proseguire da Igoumenitsa o Patrasso, o volando su altri aeroporti greci o in Albania. Lo riporta il Corriere Fiorentino.